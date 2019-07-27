شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ﻛﺸﻔﺖ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎء ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺇﺑﺪﺍء ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﻣﺴﺎء ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻠﻄﺮﻓﻴﻦ.

ﻭﺃﻓـﺎﺩﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺄﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻅﻬﺮﺍً ﺳﻴﻌﺮﺽ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍً ﻟﻺﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻀﻢ ﻭﻓﺪ ﺗﻔﺎﻭﺽ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻊ ﻭﻓﺪ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﻮﺳﺎﻁﺔ.

ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺗﻀﻢ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ ﺳﺎﻁﻊ ﺍﻟﺤﺎﺝ ﻭﺍﺑﺘﺴﺎﻡ ﺳﻨﻬﻮﺭﻱ ﻭﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ. المادة السابقة إستنفار وسط أعضاء الوطني بمسجد الجامعة أمس الجمعة…. المقالة القادمة التغيير: الوثيقة الدستورية تضمنت رؤية الحلو….

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كانت هذه تفاصيل خبر اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﺠﺎن اﻟﻔﻨﻴﺔ بقوى الحرية التغيير ﻣﺴﺎء اﻟﻴﻮم ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﻮدة اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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