“الصيحة” تكشف تفاصيل التحري مع قادة الوطني حول (الإنقلابية)

اعتقلت السلطات المختصة القيادي بالمؤتمر الوطني المفكر الإسلامي المعروف سيد الخطيب, مدير مركز الدراسات الإستراتيجية, ضمن حملة اعتقالات طالت عدداً من رموز النظام السابق وضباط رفيعي المستوى. ولم يعرف ما إذا كانت للخطيب علاقة بالمحاولة الإنقلابية الأخيرة أم لا.

وفي السياق علمت صحيفة الصيحة ان السلطات تحقق مع القادة السياسيين والعسكريين الذين تم اعتقالهم اليومين الماضيين بشأن المحاولة الإنقلابية.

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وقال مصدر مطلع أمس إن قادة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية نفوا أي علاقة لهم بالتخطيط لانقلاب خلال التحريات, لكنهم أقروا بعقد اجتماعات تنظيمية بغرض الترتيب للمرحلة المقبلة, وأكدوا في التحريات بحسب المصدر أنهم حزب غير محظور من نشاطه السياسي, وليس هناك ما يمنع عقد أي لقاء تنظيمي.

ولم يستبعد المصدر الإفراج عن قادة حزب المؤتمر الوطني حال إكتمال التحريات.

وأشار المصدر إلى أن العسكريين تتولى التحريات معهم جهات نظامية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)