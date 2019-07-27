تحديد شروط لقبول أبناء العاملين بـ(التعليم العالي) بالجامعات

التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements أعلنت الإدارة العامة للقبول بمؤسسات التعليم العالي عن شروط قبول أبناء وأزواج العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية، وقالت إنه يقبل أبناء وأزواج العاملين مجاناً ضمن فرص القبول العام ببرنامج البكالريوس في المؤسسات الحكومية عند استيفائهم شروط القبول العام، كما يجوز قبولهم على نظام النفقة الخاصة ببرنامج البكالريوس إذا استوفوا (8) شروط أبرزها أن يكون العامل مباشراً للعمل بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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