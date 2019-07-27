تجمع المهنيين: استثناء لرئيس الوزراء بتعيين مقعدين من ذوي الانتماء السياسي

التاريخ: 27-يوليو-2019
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كشف تجمع المهنيين عن منح رئيس الحكومة الانتقالية استثناء بتعيين شخصين من المنتمين سياسياً ضمن حكومته حال رأى ذلك، في وقت أكد فيه أن عدد طاقم الحكومة لن يتجاوز العشرين وزيراً فقط.
وأوضح القيادي بتجمع المهنيين د. أمجد فريد في ندوة بالعيلفون مساء أمس بحسب صحيفة السوداني، أن من حق رئيس مجلس الوزراء تعيين شخصين إذا ما رأى فيهما الكفاءة، وأضاف: “هذا الاستثناء تم من قبل قوى الحرية والتغيير لرئيس الحكومة”.
وجدد فريد رفضهم القاطع لأي محاصصة سياسية في تعيين الحكومة الانتقالية، وأضاف: “هذه المرة لن يتم تشكيل الحكومة وفقاً لمنهج حكومات الرئيس المخلوع البشير”، وأشار إلى أن الإنقاذ كانت تعمل على التعيين وفقاً للترضيات السياسية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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