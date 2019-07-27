توقعات بتأجيل جلسة “العسكري” و”التغيير” إلى غد الأحد

أكد مصدر مطلع على مجريات التفاوض بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير, أن العلاقات بين الطرفين في أحسن أوضاعها, وتمضي نحو نهايات جيدة, فيما ألمح إلى إمكانية تأجيل الجلسة المزمعة اليوم السبت إلى غد الأحد.

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وبحسب صحيفة الصيحة قال المصدر أمس إنه حال حدث تأجيل فذلك ليس لوجود خلاف, وإنما لعدم اكتمال عقد الوفدين, وأشار إلى انه لم يرد حديث عن التأجيل من الوساطة, لكنه متوقع, وأضاف بانه لو جلست الأطراف يوم الحد فإنها ستكمل الوثيقة بنهاية اليوم, وذلك لأنه توجد ملاحظات ومراجعات بسيطة, تتم مناقشتها وتحال للجنة الفنية لصياغتها وتخرج الوثيقة جاهزة للتوقيع مساء غد الأحد, ونوّه إلى أن اجتماعات اللجنة الفنية لم تتوقف وظلت تعمل على الترتيبات المطلوبة, ووصف علاقات الطرفين بأنها في أحسن أوضاعها, وقال “الأمور سالكة والأطراف متوافقة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)