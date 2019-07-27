قاضي استئناف يبدأ محاكمة الرئيس السابق الأربعاء المقبل

كشفت مصادر موثوقة, أن محاكمة الرئيس السابق عمر البشير حدد لها محكمة الأراضي بمنطقة الديوم الشرقبة وسط الخرطوم, وستبدأ الأربعاء المقبل, برئاسة قاضي محكمة الإستئناف الصادق عبد الرحمن الفكي.

ويواجه البشير بلاغات في دعوى جنائية وفقاً لتهم تحت طائلة مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة الطوارئ بجانب حيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس.

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وأبلغت مصادر أمس بأن اختيار رئيس الجهاز القضائي لمحكمة الأراضي لوجود قاعة كبيرة ومهيأة تهيئة كاملة للمحاكمة.

وفي السياق, كشفت مصادر بحسب صحيفة الصيحة عن إعتراض هيئة الدفاع عن الرئيس البشير, على إختيار محكمة الأراضي , ووصفت موقعها بالخطير على البشير وهيئة الدفاع, وتخوفت من وقوع أحداث شبيهة بما حدث لمنسوبي حزب المؤتمر الشعبي بقاعة قرطبة, من إعتداء وحصب بالحجارة, بجانب الإساءات وأشارت إلى أنه رغم التزام الهيئة القضائية بتأمين المكان, إلا أن تأمينه يبدو صعباً وغير ممكن.

وقالت المصادر المقربة من هيئة الدفاع, إن الحركة الإسلامية وجهت عضويتها لتسيير مواكب النصرة للرئيس السابق البشير في هذه المحكمة وأضافت أن الهيئة تخشى أن تقع اشتباكات ومشاكل ت}ثر على سير العدالة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)