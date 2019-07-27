التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أكد الفريق طيار الفاتح عروة رئيس مجلس إدارة شركة زين السودان للاتصالات أنه خارج السودان في مهمة عملية وليس معتقلاً. Advertisements وأبدى الفريق الفاتح عروة دهشته من تداول معلومات حول اعتقاله بتهمة المشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة بحسب صحيفة أخبار اليوم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر الفاتح عروة: لست معتقلاً وأنا في مهمة عملية خارج البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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