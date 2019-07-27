عرمان: لم نذهب للإمارات لتقديم بلادنا هدية لأحد

أقر نائب رئيس الحركة الشعبية شمال، أمين العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية ياسر عرمان، بزيارته لدول الإمارات والسعودية ومصر، وأضاف: “ولك أن تعلم ذهبت إلى أمريكا وجنوب إفريقيا وحالياً في أديس أبابا وسأذهب إلى بلدان أخرى”.

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وقال عرمان بحسب صحيفة السوداني، إن ذهابهم للإمارات لأنها تضررت من الإسلام السياسي وليس لتقديم بلادهم هدية لأحد، ودعا القوى السياسية إلى محاورة الإمارات ومحمد بن زايد، وطالب الإمارات بدعم مشروع الشعب السوداني، قاطعاً بأنه ليس في “جيب الإمارات” ولا يمكن أن يكون في “جيب” أي بلد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)