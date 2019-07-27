“حميدتي” ووفد من التغيير إلى جوبا اليوم للقاء (الحلو)

التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة يقود نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”, ووفداً رفيعاً إلى دولة جنوب السودان اليوم فى زيارة تستغرق يوماً واحداً, يلتقي خلالها الرئيس الفريق سلفا كير ميارديت, ويعقد مباحثات مع رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبد العزيز الحلو. Advertisements وعلمت مصادر بحسب صحيفة الصيحة أن الوفد يضم الناطق باسم المجلس رئيس اللجنة السياسية الفريق ركن شمس الدين كباشي, وعضو اللجنة السياسية الفريق ياسر العطا, إلى جانب وفد من قوى إعلان الحرية والتغيير, وسيلتقي الوفد بعبد العزيز الحلو بواسطة سلفا كير في إطار جهود التوافق حول الفترة الانتقالية والتأسيس لما بعد الثورة, ويتوقع أن تجرى مباحثات ثنائية مع الرئيس سلفا. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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