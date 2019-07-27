اجتماع للجنة الفنية اليوم واستئناف التفاوض بين (العسكري) و(قوى الحرية) غداً

كشفت مصادر بقوى الحرية والتغيير عن استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير غداً (الأحد)، وقالت إن الاجتماع الذي سينعقد اليوم هو اجتماع للجنة الفنية المشتركة.

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وأفصحت المصادر عن أن قوى الاجتماع ستعين شخصاً ضمن وفد الحرية والتغيير المفاوض بدلاً عن القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)