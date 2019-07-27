مصرع وإصابة (13) شخصاً في انقلاب حافلة شريحة بطريق (بارا)

التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : حوادث 1 مشاهدة لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم فيما أصيب “10” آخرون جراء انقلاب حافلة تقلهم بطريق بارا الخرطوم. Advertisements وبحسب مصدر لصحيفة المجهر فإن العربة الشريحة كانت تقل على متنها “13” شخصاً في طريقهم إلى الخرطوم, وعند وصولهم بالقرب من مدينة بارا حاول سائق العربة تفادي بص سفري في الإتجاه المعاكس وفي الأثناء انحرفت العربة من مسارها مما تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص في الحال, فيما أصيب بقية الركاب إصابات متفاوتة فور وقوع الحادث تدخلت قوات من شرطة المرور السريع ونقلت المصابين إلى مستشفى الأبيض والمتوفين إلى مشرحة بارا, فيما اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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