إتحاد الصحفيين : الرزيقي مازال رهن الإعتقال

أعلن الإتحاد العام للصحفين أن رئيس الإتحاد الصادق الرزيقي مازال في المعتقل ولم يطلق سراحه بعد من جهة أخري أعلنت الفيدرالية الأفريقية للصحفيين تضامنها التام مع الإتحاد العام للصحفيين السودانيين ، وأدانت بأقوى العبارات إعتقال رئيس الإتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي ، طالبت المجلس العسكري الإنتقالي بإطلاق سراحه فوراً .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، يذكر أن الرزيقي هو رئيس الفيدرالية الأفريقية للصحفيين ، ورئيس إتحاد الصحفيين العرب .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )