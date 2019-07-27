إتحاد الصحفيين : الرزيقي مازال رهن الإعتقال

التاريخ: 27-يوليو-2019
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أعلن الإتحاد العام للصحفين أن رئيس الإتحاد الصادق الرزيقي مازال في المعتقل ولم يطلق سراحه بعد من جهة أخري أعلنت الفيدرالية الأفريقية للصحفيين تضامنها التام مع الإتحاد العام للصحفيين السودانيين ، وأدانت بأقوى العبارات إعتقال رئيس الإتحاد الصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي ، طالبت المجلس العسكري الإنتقالي بإطلاق سراحه فوراً .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، يذكر أن الرزيقي هو رئيس الفيدرالية الأفريقية للصحفيين ، ورئيس إتحاد الصحفيين العرب .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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