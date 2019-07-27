القبض على نظامي بتهمة قتل زوجته بشرق النيل

التاريخ: 27-يوليو-2019
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ألقت شرطة مباحث شرق النيل القبض على نظامي بتهمة قتل زوجته, وكشف مصدر بحسب صحيفة المجهر أن الشرطة باشرت التحقيق معه حول وفاة زوجته التي عثر على جثتها بمنزلهم بشرق النيل, وفور العثور عليها أبلغ أحد المواطنين قسم الشرطة التي بدورها سارعت في إرسال تيم لتقصي الحقائق واتخذت كافة إجراءاتها القانونية والفنية.
وتم نقل الجثة للمشرحة وقد تم الكشف عليها, وأفادت نتيجة الكشف بوجود آثار ضرب على الجثة الأمر الذي دفع الشرطة للقبض على زوجها والتحري معه حول ملابسات وفاتها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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