غرق توأم ببحيرة سد أعالي عطبرة وستيت

التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة غرق التوأمان حسن وحسين عوض ببحيرة سد أعالي عطبرة وستيت أثناء رحلة ترفيهية. Advertisements ووفقاً لشهود عيان، فإن التوأم كانا برفقة مجموعة من الأصدقاء في رحلة وانطلقا للسباحة في البحيرة، بيد أن الأمواج كانت أقوى منهما وجرفتهما مما تسبب في غرقهما. وقامت الجهات المختصة بانتشال جثتيهما وتسليمهما لذويهما ومواراتهما الثرى أمس بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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