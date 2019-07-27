وزارة الصحة: وفيات الثورة (163) حالة حتى يوليو الجاري

التاريخ: 27-يوليو-2019
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قال وكيل وزارة الصحة المكلف سليمان عبد الجبار إن عدد الوفيات منذ (19) ديسمبر الماضي وحتى الأول من يوليو الجاري (163) حالة وفاة.
وذكر سليمان أن ذلك العدد بخلاف الإحصائيات في الفترة الأولى من ديسمبر بداية الثورة بولايتي القضارف ونهر النيل.
وأشار سليمان بحسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن جملة الوفيات (163) حالة، جزء كبير منها حدث خلال الأحداث الأخيرة في الفترة من الثالث من يونيو وحتى يوليو الجاري، وبلغت (107) حالات وفاة و(277) حالة إصابة، وفقاً لإحصاءات المشارح والمستشفيات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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