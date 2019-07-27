سجن شاب ضرب صديقه بونيه أفقده أسنانه

التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة قضت محكمة الحاج يوسف الجنائية بحبس شاب ضرب صديقه بونيه, “شهرين” وذلك في أعقاب إدانته من قبل قاضي المحكمة, عاطف محمد عبد الله بتهمة تسبيب الأذى الجسيم. Advertisements وحسب قضية الاتهام المدونة بمحضر الشرطة فإن الشاكي أبلغ بالإرشاد ان نقاشاً دار بينه والمتهم تحول إلى شجار قام على إثره المتهم بضربه بونيه, مما تسبب في فقدان إحدى أسنانه, على ضوء ذلك وبحسب صحيفة المجهر تم القبض على المتهم وأقتيد إلى قسم الشرطة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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