(التغيير) تنهي مناقشة الوثيقة الدستورية باتفاق موحد

التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أكد عضو قوى الحرية والتغيير محمد المهدي حسن لمصادر أن اللجنة المشتركة للحرية والتغيير ناقشت مسودة الوثيقة الدستورية واتفقت على رأي موحد بشأنها. وفي اتجاه موازٍ أعلن القيادي بالحرية والتغيير محمد ضياء الدين نشر الوثيقة الدستورية قبل التفاوض بشأنها مع المجلس العسكري. Advertisements وقال ضياء الدين في تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على فيسبوك بحسب صحيفة الإنتباهة، إن قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية (الإعلان الدستوري) للشعب للإطلاع وإبداء الرأي حولها. وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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