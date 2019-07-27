اعتبارا من اليوم اتجرد من انتمائي للمريخ حتي يذهب آدم سوداكال وذمرته.. بقلم ودالشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اعتبارا من اليوم اتجرد من انتمائي للمريخ حتي يذهب آدم سوداكال وذمرته

** اعتبارا من اليوم اتجرد من انتمائي للمريخ حتي يذهب آدم سوداكال وذمرته الذين استولوا علي النادي الكبير في ليل حالك السواد وباسم الديمقراطية العرجاء

** المريخ قاده العلماء والأدباء والعظماء والنبلاء ..عوض أبوزيد وعبدالرحمن شاخور وبشير حسن بشير ومهدي الفكي وحسن ابوالعائلة وعبد الحميد حجوج ومحمد الياس وماهل ابوجنة ومحمد الياس وجمال الوالي واليوم كلكم تعرفون من يقوده

** كيف قبلت الطعون ضد سوداكال وكيف رفضت وهل يستطيع الرجل أن يقود المريخ من داخل الحراسة القابع فيها منذ أكثر من عام بتهمة الاحتيال

** نعم المتهم بريئ حتي تثبت إدانته ولنفرض أن سوداكال طلع براءة هل هو مؤهل لقيادة نادي مثل المريخ ولو كان يملك مال قارون وصحيح أن المال مهم وكرة القدم حاليا تدار بالمال ولكن لابد من شروط اخري للقائد وهذه الشروط لا تتوفر في سوداكال

** شبيبة القبائل خصم المريخ القادم يعسكر في باريس وخاض أكثر من خمسة مباريات ودية حتي الان وسيلعب المزيد من المباريات والمريخ لم تكتمل تدريباته بعد ولم يدخل أي معسكر ومجلس إدارته الهمام يتجه لإقامة معسكر في مدينة الدمازين ونحن في عز الخريف وربما تحول المعسكر إلي مروي وربما أقيم في الخرطوم او القاهرة او الجزائر كما قال كابتن خالد احمد اامصطفي وعموما المجلس عاجز عن تحديد مكان المعسكر والمجلس الان يفتش في حق تذاكر السفر للجزائر والسفر للجزائر يكلف أكثر من ٨٠٠ ألف جنيه

** والله اخشي علي المريخ من هزيمة بجلاجل في الجزائر في ظل الحاصل ومبلغ علمي أن عدد من اللاعبين في حالة تزمر علي طول والبعض منهم يتدرب بدون نفس بسبب الاستحقاقات والمريخ خسر أمس امام الخرطوم الوطني وديا وقدم أسوأ مباراة غاب عنها عدد من الأساسيين ولاحظو أن مباراة الجزائر تبقي لها ١٣ يوما

** ذهاب سوداكال وذمرته مسئولية جماهير المريخ وقد ولي عهد المفوضية الولائية

** أحد الزملاء يتولي رئاسة تحرير احدي الصحف مازال وللأسف يدافع عن بكري المدينة اللاعب سيئ السلوك وقال من ضمن ما قال أمس أن بكري يمكن أن يلعب مباراة الجزائر

** بالله عليك كيف يلعب بكري مباراة الجزائر وهو لم يلامس الكورة من ثلاث أشهر .وبياتو لياقة ..

** الدفاع عن لاعب سيئ السلوك من كاتب كبير ورئيس تحرير مسألة قبيحة

** لن ادافع عن بكري المدينة وسيف تيري حتي لو هبط المريخ للدرجة الثانية وتصرف بكري لو كان في الدوري السعودي لتم شطبه من كشف اتحاد الكرة في ليلته

** علينا أن نزرع الثقة في الصادق شلش وخالد النعسان والمهاجم الغاني الجديد بدلا من الحديث في كل يوم عن بكري وتيري

** ضجه كبيرة صحبت انتقال المحترف إدريسا أمبوبو لنادي ناكانا الزامبي لدرجة أن أساء البعض لاشرف الكاردينال الرجل الذي يدفع لوحده ونتسأل هل يستحق أنبوبة اقصد أمبوبو كل هذه الضجة وماذا فعل عندما كان لاعبا في الهلال .

** الكاردينال كان يعلم أن أنبوبة لن يعود لذلك افلح في التعاقد مع مهاجم جزائري سيكون أفضل من اللاعب الهارب باذن الله

** اذا ذهب الكاردينال اليوم كيف يكون حال الهلال ..نرجو الإجابة علي هذا السؤال يا منظراتية

** لا توجد أي مشكلة بين د كمال شداد رئيس الاتحاد العام ولجنة المسابقات بخصوص انطلاقة قطار الدوري الممتاز وامس اجتمع مجلس إدارة الاتحاد ولم يجيز شروط المنافسة وتأجل ذلك للاجتماع المقبل ورفع المجلس عدد أندية الدرجة الوسيطة إلي ٢٠ ناديا بضم هلال الثغر ومريخ الدمازين وقطار الدوري الممتاز سينطلق في ١٦ اغسطس

** مهمة الهلال امام الفريق الرواندي ليست سهلة وكرة القدم في رواندا تتطور وتمضي بسرعة الصاروخ

** مدثر امريكا من الهلال إلي توتي ولا تعليق

** التهنئة القلبية الحارة لفريق مدينة كدركة ريفي دنقلا بالصعود للدرجة الثانية باتحاد أرقو وتحية بحجم الشمالية للاعبين الأبطال والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي وعقبال الدرجة الأولي والدوري الممتاز وكدركة هي وطني الصغير أرض أجدادي وابائي ويا ليتني كنت هناك لشددت علي أيديكم فردا فردا

** سعيد جدا ببقاء الأهلي العاصمي وحي العرب بالدرجة الممتازة وحزين جدا لاستمرار هذا الفريق الإقليمي بالدرجة الممتازة

** لو تمر النسمة بالليل من ديارم تشفي العليل

** آخر دبوس

** ملعون ابو الديمقراطية التي تأتي بامثال هؤلاء لإدارة أحد اكبر الأندية في أفريقيا