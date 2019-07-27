تصنيف القمة السودانية في المستوى الثاني للبطولة العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أصدر الاتحاد العربي لكرة القدم مساء اليوم “الجمعة” تصنيف الفرق المشاركة في البطولة والتي ستُجرى قرعتها مساء الغد في دولة المغرب.

وجاء تصنيف القمة السودانية “الهلال والمريخ” في المستوى الثاني ومن المُقرر أن تواجه فرق المستوى الأول المستوى الثاني وجاء التصنيف على النحو التالي. ضم تصنيف المستوى الأول فرق الجزيرة والوصل ( الإمارات )، النجم الساحلى “حامل اللقب”، والترجي (تونس )، الوداد والرجاء وأولمبيك (المغرب)، الإسماعيلى والاتحاد السكندرى (مصر)، شباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، الشباب والاتحاد (السعودية)، الشرطة والقوة الجوية (العراق)، والجيش السورى. فيما شملت قائمة المستوى الثاني

شباب الأردن (الأردن) ، والهلال والمريخ (السودان)، والمحرق (البحرين)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربى والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلى بن غازى (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، بالإضافة إلى المتأهل إلى دور الـ32 من التصفيات (أ) والتصفيات (ب) . المادة السابقة الست أمينة.. بقلم ناهد قرناص المقالة القادمة هذا ما يجب عمله في حال التعرض للدغة أفعى وقد ينقذ حياتك

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