شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكدت مصادر موثوقة لـ “باج نيوز” أن فريق الهلال السوداني قرر إقامة معسكر خارجي بدولة كينيا. وقال المصدر أن بعثة الهلال ستُغادر مطلع الأول من أغسطس المقبل إلى كينيا، وقال أن فريق الهلال سيؤدي خلال معسكره الإعدادي تجربة ودية أمام “قورماهيا الكيني” بتاريخ الثالث من أغسطس. وأوضح أن الهلال يبحث عن تجربة ودية أخري لم يتم تأكيدها حتي الآن، وأشار إلى أن الهلال سيُغادر من كينيا إلى رواند لأداء مباراته المُرتقبة مع فريق “ريون سبورت”. المادة السابقة يمكن يقراها عسكرى !!.. بقلم زهير السراج المقالة القادمة القشاش.. بقلم هنادي الصديق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً الهلال يُعسكر بكينيا ويُغادر في الأول من أغسطس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.