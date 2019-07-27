توقّعات بتراجُع أسعار اللحوم الحمراء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

شهدت أسعار اللحوم الحمراء استقرارا ملحوظاً بالاسواق، وتوقع عدد من التجار تراجعاً كبيراً خلال الأيام القادمة بسبب توقف عملية صادر الماشية للخارج ما أسهم في حدوث وفرة بالأسواق الداخلية.

وكشفت جولة الصيحة عن ضعف القوة الشرائية بالأسواق لانعدام السيولة لدى المواطن، وأوضح التاجر دفع الله صاحب ملحمة بسوق بحري للصيحة أن سعر كيلو البقري بلغ 350 جنيهاً فيما تراوح سعركيلو الضأن بين 380-400 جنيه، أما سعر المفروم فبلغ 360 جنيهاً مشيراً إلى أن سعر الصافي من الضأن تراوح بين 380-400 جنيه، فيما وصل سعر الصافي من البقري 260 جنيهاً، لافتاً إلى أن سعر الكيلو من الكبدة البقري بلغ 360 جنيهاً فيما وصل سعر القطعة من الكبد الضأني 150 جنيهاً، في وقت شكا فيه من انعدام القوة الشرائية بالأسواق التي وصلت إلى 50% مؤكداً أن الأيام القادمة ستشهد انفراجاً ملحوظاً.

كشفت جولة “الصيحة” بأسواق الخضروات عن استقرار الأسعار بشكل عام، فيما شهدت أسعار الطماطم والليمون ارتفاعاً كبيراً، وأوضح التاجر الحر عبد الرحمن أن سعر كيلو الطماطم بلغ 100 جنيه، فيما وصل سعر الكرتونة منها 1500 جنيه، مرجعاً الأسباب لضعف الإنتاج، أما البطاطس فبلغ الكيلو 30 جنيهاً وكيلو الأسود 30 جنيهاً، وتراوح سعر القطعة من القرع ما بين 80-150 جنيهاً حسب الحجم، أما كيلو البامبي بفلغ 30 جنيهاً، اما القطعة من العجور فتراوح سعرها بين 5-10 جنيهات، فيما وصل سعر كيلو الفلفلية 40 جنيهاً وكيلو الليمون 25 جنيهاً، حيث شهدت أسعاره زيادة طفيفة فيما وصل سعر الكيلو من الجزر 60 جنيهاً والربطة من الرجلة تراوحت بين 5-10 جنيهات، أما كيلو البامية فبلغ 60 جنيهاً، وربطة الجرجير بلغت 5 جنيهات.