عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت27 يوليو 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

محاكمة البشير بتهمة الثراء الحرام الأربعاء .

منح استثناء لرئيس الوزراء بتخصيص مقعدين لذوي الانتماء السياسي .

حميدتي يتوجه لجوبا اليوم للقاء عبد العزيز الحلو .

الفريق الفاتح عروة : لست معتقلاً وانا في مهمة عملية خارج البلاد .

اعتقال القيادي الاسلامي سيد الخطيب واتحاد الصحفيين ينفي الافراج عن الرزيقي .

الحرية والتغيير : معظم كتل قوى الحرية فرغت من دراسة الاعلان الدستوري .

الوطن

بدء محاكمة البشير بتهمة الثراء الحرام الأربعاء

فيديو مسرب لـ “عبد المطلب” أثناء التحقيق يعترف فيه بتدبير الإنقلاب

قوى الحرية والتغيير تتحفظ على مقترحات في الإعلان الدستوري

حزمة من البرامج والمشروعات لدعم الأسر الفقيرة والمتعففة بالخرطوم

الجريدة

أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع الأربعاء القادم

حضور ضعيف لقواعد “الوطني” خلال استنفار بمسجد الجامعة

تفاصيل جديدة حول اقتحام مركز سيما وكنفدرالية المجتمع المدني تدين الاعتداء

ملاك التاكسي بود مدني يطالبون والي الجزيرة بالوقوف على فساد بنقابة التاكسي

إثيوبيا تدعو لاستئناف التفاوض الثلاثي حول سد النهضة

الدار

النيابة تعلن اليوم نتائج التحقيق في فض الاعتصام

التحقيق مع معلم اعتدى بالضرب على طالب حتى أفقده الوعي

اعتقال قيادات معروفة من حزب المؤتمر الوطني

بالصورة والقلم: موظفة تعثر على ثعبان داخل منضدتها ومفاجأة

النيابة تقوم باستخراج شهادات فقدان لكلاب أجنبية

اجتماع لتقنين وترخيص عمل الركشات بشرق النيل

الإنتباهة

فيديو مسرب يكشف تحقيقات مع قائد الانقلاب

(التغيير) تقرر نشر الوثيقة الدستورية قبل التفاوض

(كباشي) لـ(الإنتباهة): لست معتقلاً

رئيس الأركان المعتقل: أنتمي للحركة الإسلامية منذ أن كنت ملازماً بالجيش

منع وكلاء النيابات من التصريح لأجهزة الإعلام

سياسيون: الحركة الإسلامية و(الوطني) نهبوا (100) مليار دولار

الصيحة

(الصيحة) تكشف تفاصيل التحري مع قادة (الوطني) حول (الانقلابية)

“حميدتي” ووفد من “التغيير” إلى جوبا اليوم للقاء “الحلو”

توقيف سيد الخطيب ونقيب الصحفيين لا يزال رهن الاعتقال

السوداني

تفاصيل الوثيقة الدستورية

تجمع المهنيين: استثناء لرئيس الوزراء بتعيين مقعدين من ذوي الانتماء السياسي

استمرار الاعتقالات وتوقيف سيد الخطيب

اجتماع للجنة الفنية اليوم واستئناف التفاوض بين (العسكري) و(قوى الحرية) غداً

أخبار اليوم:

محاكمة البشير بتهمة الثراء الحرام الأربعاء

منح استثناء لرئيس الوزراء بتخصيص مقعدين لذوي الانتماء السياسي

“حميدتي” يتوجه لجوبا اليوم للقاء عبد العزيز الحلو

الفريق الفاتح عروة: لست معتقلاً وأنا في مهمة عملية خارج البلاد

آخر لحظة

(آخر لحظة) تكشف خطة اعتقال رئيس الأركان وقائد المدرعات

في مقطع فيديو.. قائد الانقلابية يكشف المثير

اعتقال الإسلامي سيد الخطيب ومحاكمة البشير بالأربعاء

تأجيل التفاوض وحذف (الحصانة) من الدستورية

عبد المطلب: نافع والزبير وكرتي والجاز طلبوا عدم تنفيذ الانقلاب

استثناء لرئيس الوزراء بتعيين مقعدين من ذوي الانتماء السياسي

الحرية: الوثيقة الدستورية تتضمن رؤية لعبد العزيز الحلو