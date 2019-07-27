القبض على (12) شخصاً اعتدوا على مهندس مساحة داخل مكتبه بـ (شندي)

التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة Advertisements أوقفت شرطة ومباجث شندي “12” شخصاً قيد التحقيق في اتهامات تتعلق بالاعتداء على مهندس مساحة داخل مكتبه بمدينة شندي بولاية نهر النيل. وبحسب صحيفة المجهر كشف مصدر أنه تم تكليف المهندس بمسح مشروع زراعي بمنطقة المسيكتاب حوالي “10” آلاف فدان بمنطقة المسيكتاب شمال شندي وعند دخوله المكتب اعتدى عليه المتهمون ضرباً, وفور وقوع الحادث تم تدوين البلاغ بشرطة القسم الأوسط تحت المادة “139” مقرونة بالمادة “103” من قانون الإعتداء على موظف عام, تم إرسال قوة بإشراف العقيد عادل حسين حيث وصلت الشرطة في زمن وجيز لفض المواطنين وتم حجز المصاب بمستشفى “المك نمر” الجامعي وباشرت شرطة القسم الوسط تحرياتها لرفع البلاغ لدائرة الاختصاص, وباشر التحري في البلاغ عريف شرطة هاشم الطيب عثمان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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