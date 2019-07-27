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منع وكلاء النيابات من التصريح لأجهزة الإعلام

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التاريخ: 27-يوليو-2019

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منع وكلاء النيابات من التصريح لأجهزة الإعلام

منع النائب العام المكلف عبد الله أحمد رؤساء ووكلاء النيابات من الإدلاء بأية تصريحات لأجهزة الإعلام عن القضايا قيد التحري.

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وقالت مصادر نيابية أمس، إن النائب العام قيد التصريحات في أي قضية عبر مكتب الإعلام بالنيابة العامة بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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