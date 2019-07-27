منع وكلاء النيابات من التصريح لأجهزة الإعلام

التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة منع النائب العام المكلف عبد الله أحمد رؤساء ووكلاء النيابات من الإدلاء بأية تصريحات لأجهزة الإعلام عن القضايا قيد التحري. Advertisements وقالت مصادر نيابية أمس، إن النائب العام قيد التصريحات في أي قضية عبر مكتب الإعلام بالنيابة العامة بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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