إستعجال أيلولة مستشفى الخرطوم للصحة الإتحادية

التاريخ: 27-يوليو-2019
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طالبت الهيئة الفرعية لمستشفى الخرطوم بسرعة تطبيق توجيهات رئيس لجنة الخدمات الإجتماعية والفئوية ، الفريق أول ركن صلاح عبد الخالق ، بإيلولة مستشفى الخرطوم التعليمي لوزارة الصحة الإتحادية ليقوم بدوره الرائد في مجال التدريب القومي للإطباء والكوادر الطبية ، ودوره القومي كمستشفى مرجعي أول في السودان ، بجانب الإعتراف به في الأوساط الإقليمية والعالمية .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، إلتقى وفد الهيئة أمس بمدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم د. بابكر محمد علي وطالب بوقف التنقلات للعاملين من مستشفى الخرطوم ، وسرعة إعادة كل الاقسام التي توقف فيها العمل منذ عدة سنوات .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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