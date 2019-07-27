مسؤول سابق يطلب وساطة لإبقاء (مرسيدس رئاسية) معه

التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة طلب مسؤول سابق بالنظام المباد وساطة للسماح له بإبقاء سيارة رئاسية من ماركة “مرسيدس”. وقالت مصادر أن رئيس مجلس الولايات المحلول عمر سليمان طلب التوسط له عند نائب رئيس المجلس العسكري لإبقاء السيارة الرئاسية معه وقيادتها. ونقلت المصادر قبل نحو شهرين رفض رئيس المجلس المحلول إعادة السيارة التابعة آنذاك للرئاسة، واعتبارها مكافأة نهاية خدمة قدمها له الرئيس المعزول. Advertisements وكشفت المصادر عن طلب رئيس المجلس من شخص يمت بصلة قرابة لنائب رئيس المجلس بالتوسط له لإبقاء السيارة ومنع الأمانة العامة للمجلس من إعادتها. وسابقاً منحت لرئيس المجلس والنواب مهلة 3 أشهر لإعادة السيارات وأعيدت جميعاً عدا السيارة الرئاسية. وفي السياق أوضحت المصادر مخاطبة نائب رئيس المجلس المحلول لإعادة جهاز كمبيوتر “لاب توب” منح له أثناء عمله بالمجلس بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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