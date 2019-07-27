التاريخ: 27-يوليو-2019
9 مشاهدة
دعا تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا, أحد مكونات تجمع المهنيين السودانيين لعدم إعادة فتح الجامعات, وطالب بحل الإدارات الجامعية التابعة للنظام البائد, وانتقال الجامعات من معاقل ترعى الإرهاب, والعنف الطلابي إلى مؤسسات تعليمية مستقلة لتقوم بدورها الرائد في تنمية المجتمع السوداني.
وقال بيان صادر عن التجمع أمس الجمعة “مع بدء استئناف الدراسة, نشطت الوحدات التابعة للحركة الإسلامية في اعتداءات لفظية وجسدية على أساتذة وطلاب الجامعات, الشيء الذي اضطر جامعة النيلين لتعليق أعمالها, اعتباراً من أمس الأول الخميس, حفاظاً على سلامة الطلاب”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تجمع أساتذة الجامعات يندد بعنف طلاب الحركة الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.