تجمع أساتذة الجامعات يندد بعنف طلاب الحركة الإسلامية

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دعا تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا, أحد مكونات تجمع المهنيين السودانيين لعدم إعادة فتح الجامعات, وطالب بحل الإدارات الجامعية التابعة للنظام البائد, وانتقال الجامعات من معاقل ترعى الإرهاب, والعنف الطلابي إلى مؤسسات تعليمية مستقلة لتقوم بدورها الرائد في تنمية المجتمع السوداني.

وقال بيان صادر عن التجمع أمس الجمعة “مع بدء استئناف الدراسة, نشطت الوحدات التابعة للحركة الإسلامية في اعتداءات لفظية وجسدية على أساتذة وطلاب الجامعات, الشيء الذي اضطر جامعة النيلين لتعليق أعمالها, اعتباراً من أمس الأول الخميس, حفاظاً على سلامة الطلاب”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)