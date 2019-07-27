تدشين المبادرة القومية لأصحاب العمل غداً (الأحد)

يدشّن الاتحاد العام لأصحاب العمل السوداني غداً الأحد المبادرة القومية لأصحاب العمل “نحو الإصلاح الاقتصادي لمرحلة الإنتقال” بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري الانتقالي اللواء الركن مهندس بحري إبراهيم جابر إبراهيم.

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وبحسب صحيفة المجهر أوضح نائب الأمين العام للاتحاد رئيس لجنة إعداد المبادرة, عباس علي السيد في تصريح صحفي أمس ان الخطوة تأتي في إطار الجهود القومية للاتحاد وحرص القطاع الخاص للدفع بمبادرات لدعم مرحلة التغيير التي شهدتها البلاد خاصة على الصعيد الاقتصادي, لافتاً إلى أن إعداد المبادرة القومية جاء بمشاركة الخبراء والمختصين والاكاديميين وأساتذة الجامعات في المجال الاقتصادي والاتحادات القطاعية.

وقال رئيس لجنة مبادرة الإصلاح الاقتصادي إن المساهمة تأتي لسد ثغرة الاقتصاد, وتقديم رؤية قومية شاملة للحكومة المقبل للفترة الانتنقالية, لافتاً إلى أنها خطة يمكن ان يستمر تنفيذها خلال مدى زمني يتراوح من “5-10” سنوات استهدفت كافة القطاعات الاقتصادية بالمتابعة والمراقبة لها في ظل وجود نظام مسؤول يحتكم إلى القانون والمواطنة, منوهاً إلى المبادرة تتضمن برنامجاً تفصيلياً دون أن تكون مطلبية مرتكزة على أسس علمية لتجاوز أخطاء وتخبط السياسات والإجراءات الاقتصادية التي كانت سائدة للإنطلاق بالاقتصاد الوطني بما يخدم أهداف الاستقرار الاجتماعي بالبلاد.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)