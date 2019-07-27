مقترح لتمثيل الأقاليم في ( السيادي )

التاريخ: 27-يوليو-2019
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قال مقرر منبر السودانيين الوحدوين أنس النور بريمة ، إن المنبر إقترح خلال رؤيته للمرحلة الإنتقالية بأن يتم إختيار تمثيل من كل إقليم في المجلس السيادي من خلال ترشيح عدد من الشخصيات ، وينال صاحب أعلى الأصوات الفرصة لتمثيل الإقليم .
وأضاف أنس أن رؤية المنبر للإقاليم تتمحور في : إقليم دارفور وإقليم كردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم القومي الذي يشمل ولاية الخرطوم ، مشيراً الي أن المنبر يرى أن يكون النائب الأول لمجلس السيادة عسكري وينوب عن الرئيس بكامل صلاحياته ، ونائب ثان يكون مشرفاً على المجالس المتخصصة للإصلاح داخل الدولة ، وأنه يجب أن يكون من الشباب الثوري التكنوقراط الذين خرجوا للتغيير ، ويكون تكريما ً لشهداء الثورة ، ويتم إختياره بالتوافق بين الشباب .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، قال إن المنبر سيستمر في تقديم المبادرات حتى ينعم السودان بالحرية والإستقرار والأمن .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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