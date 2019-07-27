سياسيون: الحركة الإسلامية و(الوطني) نهبوا (100) مليار دولار

التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة قال سياسيون وناشطون إن الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني يملكون ثروة منهوبة ويحتفظون بها في مصارف واستثمارات عالمية تقدر بـ(100) مليار دولار. Advertisements وأجمع السياسيون والناشطون على أن أسلوب العنف والانقلابات ما زال هو الوسيلة الوحيدة التي تمت تجربتها لوصول تنظيم الحركة إلى السلطة بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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