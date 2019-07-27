التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : أخبار 3 مشاهدة قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين كباشي إنه ليس معتقلاً، ووصم كباشي أنباء متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي تفيد باعتقاله بأنها “إشاعة”. وفي سياق منفصل كشف مصدر أمس عن مقترح بنقل عملية التفاوض حول الوثيقة الدستورية وغيرها من قضايا الفترة الانتقالية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. Advertisements ورجح المصدر احتمالية بدء التفاوض بالخرطوم اليوم والذهاب لأديس أبابا لاستكمال الملفات المطروحة والعودة للخرطوم لتوقيع الاتفاق النهائي بحسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنباء عن نقل الاجتماعات بين (العسكري) و(التغيير) لأديس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.