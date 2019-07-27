التغيير تقرر نشر الوثيقة الدستورية قبل التفاوض

التاريخ: 27-يوليو-2019
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أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير ، تأجيل المفاوضات على الوثيقة الدستورية _ الإطار الحاكم للفترة الإنتقالية _ الي أجل غير مسمى بعد أن أعلنت الوساطة الأفريقية اليوم موعداً لإنطلاق المفاوضات في وقت قالت إنها تريد نشر الوثيقة الدستورية قبل بدء التفاوض مع المجلس العسكري .
وقطع القيادي بقوى الحرية مجدي عكاشة : أن تأجيل التفاوض على الدستورية مع المجلس العسكري ، جاء التشاور حول الوثيقة وضم مقترحات الجبهة الثورية الي الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية .
وأضاف أن نتائج المباحثات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي جرت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليومين الماضيين ، تحتاج الي تضمينها في الإتفاق السياسي والوثيقة الدستورية .
وبحسب صحيفة آخر لحظة ، أكد القيادي بقوى التغيير محمد ضياء الدين ، في الشخصية في ( فيسبوك ) ، أن قوى الحرية والتغيير قررت نشر الوثيقة الدستورية ( الإعلان الدستوري ) للشعب السوداني ، للإطلاع وإبداء الرأي حولها قبل التفاوض مع العسكري ، وتتضمن وثيقة الإعلان الدستوري ، صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الإنتقالية .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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