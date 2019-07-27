عبد الحي يوسف: البلاد لا تحتاج إلى إنقلابات ومحاصصة سياسية

التاريخ: 27-يوليو-2019
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قطع إمام مسجد خاتم المرسلين بجبرة د. عبد الحي يوسف بعدم حاجة البلاد إلى إنقلابات عسكرية ولا إلى محاصصة سياسية بعد اليوم, مشيراً إلى أن تكالب المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على المناصب أدى إلى استمرار أزمات البلاد.
وبحسب صحيفة المجهر قال عبد الحي, خلال خطبة الجمعة أمس أن الأزمات التي أدت إلى سقوط النظام السابق ما زالت موجودة وأن الصفوف ما زالت مترامية والأسعار متصاعدة وملتهبة.
وأضاف “ما زالت أزمة الحكم قائمة بسبب الحلاص عللى الجاه ولمن تكون الصدارة, وهذا ما أدى إلى التنازع” مؤكداً أن حل أزمات البلاد يكون عبر أناس همهم رضا الله وخدمة الناس ولا ينظرون للحكم في أنه وسيلة للتشفي من البعض, وقال “نسمع بتكرر الانقلابات ولا نعلم بحقيقتها, لكن البلاد لا تحتاج إلى إنقلابات بل إلى حكم رشيد.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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