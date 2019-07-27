التاريخ: 27-يوليو-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مسرباً يظهر قائد الانقلاب الأخير رئيس هيئة الأركان السابق هاشم عبد المطلب، وهو يدلي باعترافات أثناء التحقيق معه. وأقر عبد المطلب الذي تم عزله واعتقاله بتدبير المحاولة الانقلابية الفاشلة على المجلس العسكري. Advertisements وفي المقطع المسرب من محاضر التحقيق بحسب صحيفة الإنتباهة، اعترف عبد المطلب بانتمائه للحركة الإسلامية منذ أن كان ملازماً بالجيش، وذكر أنه تراجع عن فكرة تنفيذ الانقلاب بعد أن نصحته قيادات من الحركة مثل نافع علي نافع وعلي كرتي وعوض الجاز بالعدول عنه خشية إراقة الدماء. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الأركان المعتقل: أنتمي للحركة الإسلامية منذ أن كنت ملازماً بالجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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