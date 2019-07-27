الفاضل يحذر من محاولات خلق الفتنة بين الجيش والدعم السريع

أدان رئس حزب الأمة مبارك الفاضل المهدي المحاولة الإنقلابية التي قادها رئيس الأركان وبعض قادة النظام البائد ، في محاولة لإعادة السودان الي مربع الشمولية .

وأشار الي أخطاء وقع فيها المجلس العسكري بتقاعسه عن إعتقال رموز وقيادات النظام البائد الفاعلة والمجموعات التي قامت بنهب أموال الشعب السوداني ، وملاحقة كل من أجرموا في حقه .

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وبحسب صحيفة آخر لحظة ، حذر المهدي في تصريحات له من محاولات بعض قوى والتغيير خلق فتنة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع ، الأمر الذي سيمهد الطريق لعناصر النظام السابق للقيام بمحاولات إنقلابية إستناداً إلي ذلك ، مما قد يقود البلد إلي حرب أهلية مدمرة تجهض مقاصد الثورة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )