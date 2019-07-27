بعد 57 عاما.. فالديراما يتخلى عن قصة شعره التاريخية

تخلى أسطورة كرة القدم اللاتينية كارلوس فالديراما، عن قصة شعره الشهيرة التي ميزت مسيرته الرياضية الطويلة.

وعرف النجم الكولومبي المعتزل دائما بشعره الطويل المجعد، وهي قصة ظل متمسكا بها وظهر بها مع منتخب بلاده وفي الأندية التي لعب لها.

وبالمظهر الجديد، أصبح شعر فالديراما (57 عاما) ناعما منسدلا على كتفيه، كما يبدو في صورة نشرها على حسابه بموقع "إنستغرام" الذي يحظى بمتابعة نحو مليون شخص.

وقال النجم التاريخي لكولومبيا إن زوجته إلفيرا ريدوندو هي صاحبة فكرة التغيير.

