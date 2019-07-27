وعرف النجم الكولومبي المعتزل دائما بشعره الطويل المجعد، وهي قصة ظل متمسكا بها وظهر بها مع منتخب بلاده وفي الأندية التي لعب لها.
وبالمظهر الجديد، أصبح شعر فالديراما (57 عاما) ناعما منسدلا على كتفيه، كما يبدو في صورة نشرها على حسابه بموقع "إنستغرام" الذي يحظى بمتابعة نحو مليون شخص.
وقال النجم التاريخي لكولومبيا إن زوجته إلفيرا ريدوندو هي صاحبة فكرة التغيير.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 57 عاما.. فالديراما يتخلى عن قصة شعره التاريخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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