الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وزير الدفاع الفنزويلي يبحث مع سفير روسيا في كاراكاس تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
عقد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز اجتماعًا مع سفير روسيا في كاراكاس، فلاديمير زايمسكي، حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري التقني.

وقالت وزارة الدفاع الفنزويلية في بيان عبر قناتها على "تويتر": "من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وروسيا، عقد فلاديمير بادرينو لوبيز اجتماعا مهما مع السفير فلاديمير زايمسكي من أجل تعزيز التعاون العسكري التقني".
هذا وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستواصل تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الفنزويلية.

وأعلن للصحفيين على هامش الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز "الآن تم حل المهام التي تم تحديدها قبل المجموعات التي عملت هنا مؤخرًا، وفي حال تطلب الأمر بذل جهود إضافية أو تحسينات في مكان ما، فسيتم ذلك".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الفنزويلي يبحث مع سفير روسيا في كاراكاس تعزيز التعاون العسكري بين البلدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا