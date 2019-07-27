وزير الدفاع الفنزويلي يبحث مع سفير روسيا في كاراكاس تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

عقد وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز اجتماعًا مع سفير روسيا في كاراكاس، فلاديمير زايمسكي، حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري التقني.

وقالت وزارة الدفاع الفنزويلية في بيان عبر قناتها على "تويتر": "من أجل تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وروسيا، عقد فلاديمير بادرينو لوبيز اجتماعا مهما مع السفير فلاديمير زايمسكي من أجل تعزيز التعاون العسكري التقني".

هذا وفي وقت سابق، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستواصل تعزيز القدرات العسكرية للقوات المسلحة الفنزويلية.

وأعلن للصحفيين على هامش الاجتماع الوزاري لمكتب التنسيق لحركة عدم الانحياز "الآن تم حل المهام التي تم تحديدها قبل المجموعات التي عملت هنا مؤخرًا، وفي حال تطلب الأمر بذل جهود إضافية أو تحسينات في مكان ما، فسيتم ذلك".

