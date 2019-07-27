ويتنافس نحو 100 لاعب على الفوز بالمركز الأول في المنافسات الفردية والحصول على الجائزة التي تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار، بينما يقدر إجمالي قيمة الجوائز المالية بـ30 مليون دولار، ما يجعلها أكبر جائزة في عالم الألعاب الإلكترونية.
وستقام النهائيات على بملعب آرثر آش للتنس في كوينز بمدينة نيويورك، حيث توزع النهائيات على بطولتين فردية وثنائية، في 27 إلى 28 يوليو الجاري.
وقواعد اللعبة تتمثل في أن يتم إنزال 100 لاعب على جزيرة تحتوي أسلحة ومعدات خاصة ، وما على اللاعبين إلا تصفية بعضهم حتى بقاء آخر شخص على الجزيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 ملايين دولار للفائز بمونديال لعبة "فورتنايت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.