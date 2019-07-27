مقتل 4 أشخاص في الفلبين بعد زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 9 آخرون فجر اليوم السبت عندما ضرب زلزالان جزر في شمال الفلبين في وقت مبكر اليوم السبت، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وضربت الهزتان مقاطعة باتانيس، وهي مجموعة من الجزر قليلة السكان شمال جزيرة لوزون في البلاد، ولم تصدر أي تنبيهات عن كارثة تسونامي وفقا لهئية المسح الجيولوجي الأمريكي.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الفلبينية المباني المنهارة والطرق المتصدعة.

وأكد رئيس بلدية إبيات راؤول دي ساجون وقوع الوفيات، وفقا لوكالة الأنباء الفلبينية (PIA)، في غضون ذلك، أبلغت الشرطة عن 4 حالات وفاة وإصابة 9 أشخاص.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أعلنت في وقت سابق فجر اليوم السبت أن زلزالا بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل الفلبين.

ويقع مركز على بعد 14 كم شرق جزيرة إبيات وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.