الإتفاق السعودى يخطط لضم مهاجم النصر الشاب بالميركاتو الصيفى

ذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الإتفاق تقدم بعرض رسمى، إدارة نادى النصر، من أجل الحصول على خدمات المهاجم الشاب فراس البريكان، لمدة موسم واحد فقط، على سبيل الإعارة.
أضافت الصحيفة أن إدارة الإتفاق مهتمة بالحصول على خدمات المهاجم الشاب، لفريق النصر، الذى شارك مع منتخب الأخضر السعودى مؤخرا فى كأس العالم للشباب فى بولندا.
وكان البريكان قد شارك فى بعض الدقائق فى الموسم الماضى مع فريقه النصر، فى دورى محمد بن سلمان وكأس الملك، وآخرها فى دوري أبطال آسيا أمام الوصل الإماراتي.
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