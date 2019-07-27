قوى التغيير: مفاوضات مباشرة الأحد مع المجلس العسكري

وقال القيادي بابكر فيصل، في اتصال هاتفي مع تلفزيون السودان الرسمي، إن اللجنة الفنية المشتركة بين الطرفين، ستلتئم السبت، لبحث بنود الوثيقة.
وتوقع القيادي بأن يتوصل الطرفان إلى نتائج مبشرة خلال التفاوض للوصول إلى مسودة اتفاق نهائي حول إدارة المرحلة الانتقالية للبلاد.
وعلى صعيد متصل، كشف بابكر عن توجه وفد مشترك من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى عاصمة جنوب السودان جوبا.
وأوضح أن الوفد المشترك سيلتقي أحد أبرز قيادات التمرد في جنوب كردفان عبدالعزيز الحلو، الذي يقود فصيلا منشقا من الحركة الشعبية/ قطاع الشمال بزعامة مالك عقار.
وذكر القيادي بقوى التغيير أن المحادثات مع قادة الحركات المسلحة بالسودان تهدف لتحقيق السلام.
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