أميركا تدعم نواكشوط بالسلاح لمكافحة الإرهاب

تسلم الجيش الموريتاني في نواكشوط معدات عسكرية متطورة بقيمة 15 مليون دولار من الولايات المتحدة الأميركية.

وأفاد بيان للسفارة الأميركية في موريتانيا أن السفير مايكل دودمان سلّم قائد أركان الجيوش الموريتاني دعمًا لوجستيًا للكتيبة الموريتانية العاملة في القوة العسكرية المشتركة لدول مجموعة الخمس في الساحل بصورة معدات عسكرية لدعم مشاركتها في مكافحة الإرهاب بالساحل.

وتشمل التجهيزات 155 سيارة، ومستشفى ميداني متنقل، وأجهزة للرؤية الليلية، وأجهزة لتحديد المواقع، ونظام اتصالات لاسلكي وهاتفي، ومعدات فردية للجنود تشمل دروعًا واقية للأجسام.