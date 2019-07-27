زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب سواحل الفلبين

أعلنت هيئة المسلح الجيولوجي الأمريكية، أن زلزالا بقوة 5.9 درجة بمقياس ريختر وقع بالقرب من سواحل الفلبين. وبحسب الهيئة تم تسجيل الهزات الأرضية يوم الجمعة الساعة 23.37 بالتوقيت العالمي (02.37 بتوقيت موسكو، اليوم السبت). ويقع مركز على بعد 14 كم شرق جزيرة إبيات وعلى عمق 10 كيلومترات. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار مادية أو خسائر بشرية.

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