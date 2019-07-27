مصدر عسكري: مقتل 7 عسكريين أتراك في طرابلس

أعلن مصدر عسكري ليبي مساء الجمعة أن قوات الجيش الليبي استهدفت مجموعة جنود أتراك في أحد محاور القتال القريبة من وسط العاصمة طرابلس. ووفقا للمصدر فإن قوة من قوات الجيش الخاصة نفذت عملية خلف خطوط العدو استطاعت على إثرها قتل 7 جنود أتراك يقومون بعمليات توجيه وقيادة للمليشيات التابعة للوفاق في محور خلة الفرجان . وأضاف المصدر بأن جثث الجنود الأتراك تم نقلها إلى مستشفى ابوسليم في العاصمة الليبية طرابلس مع مجموعة من جرحى المليشيات الليبيين . في سياق متصل تناقلت صفحات مؤيدة للجيش الليبي مقطعا مصورا لجنود في عمليات الجيش الليبي يستلمون خبر مقتل الجنود الأتراك في طرابلس. يذكر أن تركيا كثفت دعمها للمليشيات المسلحة في طرابلس سواء بالتغطية الجوية عن طريق الطائرات المسيرة أو الدعم اللوجستي والمعلوماتي عبر عدة نقاط تركية في غرب البلاد منها مدينتا مصراته وزليتن وكذلك قاعدة معيتيقة في حي تاجوراء بطرابلس.

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