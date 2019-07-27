إيران.. قتلى في اشتباكات حدودية مع الحرس الثوري

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن أحد عناصره وعددا من الأفراد ممن وصفهم بـ"المناوئين للثورة" قُتلوا في اشتباكات بغرب البلاد بالقرب من الحدود بين إيران والعراق.

ونقلت وكالة انباء فارس عن الحرس الثوري قوله إن دورية من الحرس اشتبكت مع عناصر مناوئة للثورة في قضاء سرواباد في غرب البلاد.

وقالت إن أحد عناصر الحرس الثوري لقي مصرعه بعد إصابته في الاشتباكات.

وأضافت أن عناصر "معادين للثورة قُتلوا وجرحوا"، مشيرة إلى أن الاشتباك أسفر عن تدمير كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التي كانت بحوزة المسلحين.

ولم يحدد الحرس الثوري عدد القتلى أو ما إذا كان العناصر "المعادون للثورة"هي جماعات كردية معارضة للنظام الإيراني.