مفاجأة.. فيلم Halloween Ends لن يكون الأخير فى السلسلة

فجر الكاتب دانى ماكبرايد مفاجأة كبيرة لعشاق سلسلة أفلام "الهالووين"، بأن الجزء القادم بعنوانHalloween Ends، لن يكون الأخير فى السلسلة ولن يشمل نهاية مايكل مايرز للأبد، على أن يكون له تكملة فى الجزأين اللذين سيعقبان الفيلم القادم.

ونجح الفيلم الأخير فى تحقق إيرادات وصلت إلى 255 مليون دولار، بالرغم من أن ميزانية إنتاجه لم تتعدَ الـ 10 ملايين دولار إلا أن الفيلم حقق رقمًا قياسيًا بشهر أكتوبر الماضي.

وقد طرح الفيلم يوم 19 أكتوبر الماضى فى دور العرض الأمريكية، وعالميًا، وتدور قصة فيلم Halloween حيث تأتى لورى سترود إلى مواجهتها الأخيرة مع مايكل مايرز، الشخصية المقنعة التى تلاحقها منذ أن نجت فى ليلة عيد الهالووين قبل أربعة عقود.

فيلم Hallowen بطولة جودى جرير، وجيمى لى كورتيس، وفرجينيا جاردنر، ونيك كاسل، وويل باتون، وتوبى هاس، ومايلز روبنز، وهالوك بيلجينر، وجيفرسون هول، واندى ماتاكاك، ومن إخراج ديفيد جوردن جرين، ومن تأليف جون كاربنتر، وجيف فرايدلى، وديبرا هيل، ودانى ماكبرايد.