موعد قرعة كأس محمد السادس للأندية العربية والقناة الناقلة

تستضيف العاصمة المغربية "الرباط"، اليوم، السبت، مراسم سحب قرعة النسخة الجديدة من البطولة العربية التى تقام تحت مسمى كأس محمد السادس للأندية العربية.

تنطلق مراسم سحب القرعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة "أبوظبي الرياضية" الإماراتية.

وتحظى مراسم سحب قرعة باهتمام جماهير الكرة المصرية في ظل مشاركة ناديا الإسماعيلي والاتحاد السكندري.

وضمت قائمة الاندية المشاركة في البطولة العربية هذا العام كلاً من، النجم الساحلي والترجي (تونس)، والشباب والاتحاد (السعودية)، وشباب الأردن (الأردن)، وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر (الجزائر)، والاتحاد السكندري والإسماعيلي (مصر)، والوصل والجزيرة (الإمارات)، والهلال والمريخ (السودان)، والجيش (سوريا)، والمحرق (البحرين)، والشرطة والقوة الجوية (العراق)، وهلال القدس (فلسطين)، وظفار والنصر (عمان)، والعربي والسالمية والكويت (الكويت)، والنجمة والعهد (لبنان)، وأهلي بن غازي (ليبيا)، ونواذيبو (موريتانيا)، والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء (المغرب)، بالإضافة إلى المتأهل إلى دور الـ 32 من التصفيات (A) والتصفيات (B).

وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلاً للنسخة الماضية التي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال 2-1 في المباراة التي أقيمت بمدينة "العين" الإماراتية.

جدير بالذكر أن منافسات النسخة الجديدة من البطولة العربية ستنطلق أواخر شهر أغسطس المقبل.