ماكرون يبحث مع ترامب فرض ضريبة كبيرة على شركات الخدمات الرقمية

وتركز الاتصال جزئيا على إيران واجتماع القمة المقبل لمجموعة السبع في أغسطس/ آب وجاء بعد أن قال ترامب في وقت سابق إنه سيتخذ إجراء جوهريا إزاء فرنسا بعد أن أعلنت باريس فرض ضريبة ستؤثر على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
وقال مكتب ماكرون إن ”الرئيس أكد أيضا أن اجتماع قمة مجموعة السبع سيكون فرصة مهمة للتحرك قدما نحو فرض ضريبة دولية على الأنشطة الرقمية،الذي سيكون في مصلحتنا المشتركة، والذي نحتاج لمواصلة العمل بشأنه من أجل التوصل لاتفاق دولي واسع“.
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