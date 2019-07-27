طائرة "البريطانية" تصل القاهرة بعد تعليق الرحلات 6 ايام

وهبطت الطائرة في مطار القاهرة وعلى متنها 200 راكبا، ومن المنتظر أن تعود إلى وجهتها صباح السبت.
وكان شريف برسوم، المدير الإقليمي للخطوط الجوية البريطانية، أكد عودة رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة مساء الجمعة، حسب جدول التشغيل الخاص بها.
يذكر أن السفير البريطاني بالقاهرة، جيفري آدامز، قدم اعتذاره لوزير الطيران المدني، عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور قرار تعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة، مؤكدا أن القرار لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية.
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