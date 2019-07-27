وزير الاقتصاد الفرنسى: نصر على تطبيق فرض ضرائب على الشركات الرقمية

بعد دقائق قليلة من رسالة دونالد ترامب التي تندد من خلالها على موقع تويتر ، بالضريبة الفرنسية على الشركات التكنولوجية الامريكية، أكد وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لو مير أن فرنسا "ستنفذ قراراتها الوطنية".

ووفقاً لقناة بى اف ام تى فى الفرنسية ، قال برونو لو مايور يوم الجمعة رداً على تهديدات بالانتقام دونالد ترامب إن فرنسا "ستنفذ قراراتها الوطنية" بشأن فرض الضرائب على الرقمية ، وان عدم تطبيقها الفورى يتوقف فقط على الاتفاق الدولى والذى يسكون هو الفيصل النهائى لتنفيذ فرض الضريبة.

وقال لو مير، "إن فرض الضرائب العالمية على الأنشطة الرقمية هو تحدى يهمنا جميعًا، نريد التوصل إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع في إطار مجموعة السبع ومجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي غضون ذلك ، ستنفذ فرنسا قراراتها الوطنية".